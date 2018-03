Jailson desabafa após polêmicas: “Não sou minha mãe”

Bruno Henrique foi o grande destaque da vitória do Palmeiras nesta quinta-feira, mas no gol, Jailson também chamou a atenção, não apenas pelas defesas na partida, mas pelas palavras após o a estreia. Em uma semana marcada por polêmicas, ‘Jailsão da Massa’ desabafou.

“Desde quando comecei a jogar futebol minha família esteve do meu lado. Muitas pessoas diziam que eu não ia chegar (ao sucesso), por causa da minha cor, porque eu era pobre… Dedico essa vitória à minha família e à minha esposa”, disse o arqueiro ao Sportv.

Após a derrota para o Corinthians, no último final de semana, Jailson ouviu críticas não apnas por sua expulsão no Derby, mas também por uma matéria de TV que mostrou sua mãe, que é corintiana, torcendo por ele no estádio. Alguns (poucos) conselheiros alviverdes, inclusive, pediram punição ao goleiro.

“Não sou minha mãe, nem minha irmã. Eu tenho irmã palmeirense, pai palmeirense. Temos de pensar que futebol mudou muito. Como eu falei, só agradeço à minha família e amo minha família. Só isso que falo. A gente sabe que tem de mostrar jogo a jogo, sempre, dia a dia. Comigo não é diferente. Como eu falo, estou em uma seleção, que é o Palmeiras. Vou trabalhar quietinho”, completou.

O presidente palmeirense Maurício Galiotte descartou, também nesta quinta, qualquer tipo de punição a Jailson por causa da reportagem com sua mãe. O goleiro é o titular de Roger Machado e teve mais uma boa atuação, fazendo uma defesa espetacular nos minutos finais e contando com a sorte no pênalti desperdiçado por Jonatan Álvez.

“Só tenho que agradecer à minha família por tudo que fez por mim. Eu amo minha família”, encerrou.

Com o resultado, o “Verdão” já assume a liderança da chave, com 3 pontos, e joga o clube de Barranquilla para a lanterna. No outro jogo da noite, Alianza Lima-PER e Boca Juniors-ARG empataram por 0 a 0 e estão em 2º lugar.