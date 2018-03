Jailson dedica classificação do Palmeiras a São Marcos

Jailson é o nome da classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista. Após uma atuação espetacular na partida de ida contra o Santos, o goleiro fez novas boas defesas no jogo desta terça-feira e ainda brilhou na decisão por pênaltis, quando defendeu uma cobrança, dedicada ao ídolo São Marcos.

“Ainda acho que é cedo para me comparar ao Marcão. Ele é uma excelente pessoa, já me mandou os parabéns e hoje também quero agradecê-lo. Marcão, obrigado, você me ajuda bastante e dedico essa classificação a você”, disse o camisa 42.

“Que fase, né? Eu fico perguntando ‘rapaz do céu, vivendo tudo isso com 36 anos?’ Graças a Deus minha família e meus companheiros me ajudam bastante. Sou um cara que me cobrou muito, não deixo subir para a cabeça porque lá atrás já vivi muitas coisas. Hoje sou um cara privilegiado”, completou.

Como é costume, Jailson não abandou o discurso humilde em sua entrevista após a partida. Questionado sobre a defesa no chute de Diogo Vitor, o arqueiro dividiu os méritos com a equipe de análise do Verdão.

“Hoje em dia recebemos muitos vídeos. Na hora da preleção, o Oscar (preparador de goleiros) chamou os goleiros para vermos os vídeos então nossa equipe de análise está de parabéns porque isso ajuda demais”.

Vale lembrar que Jailson só atuou nas duas partidas diante do Santos graças a um efeito suspensivo concedido pelo TJD-SP. Ele será novamente julgado. “Ainda é cedo para falar nisso, deixo na mão dos advogados do Palmeiras. Estou muito feliz. Hoje pude ajudar na hora dos pênaltis ali, mas se Deus quiser não vai acontecer nada”, finalizou.

