Jacuipense x Palmeiras pela Copa do Brasil: onde assistir, histórico, arbitragem e prováveis escalações

Jacuipense e Palmeiras entram em campo na noite desta quarta-feira para definir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta da quinta fase acontece no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Onde assistir ao vivo?

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Situação do confronto

O Palmeiras entra em campo com a vaga encaminhada. Na ida, a equipe de Abel Ferreira venceu por 3 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson. Com isso, o Verdão joga apenas pelo empate ou pode até mesmo perder por dois gols de diferença.

O duelo de volta marca apenas o segundo jogo entre as equipes na história.

O empate ou qualquer vitória do Palmeiras confirma o time paulista nas oitavas de final. O Jacuipense, para seguir vivo, precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar para os pênaltis.

Como chegam as equipes?

Jacuipense chega ao duelo em má fase na temporada. Nas últimas dez partidas, a equipe baiana venceu apenas duas. Foram sete derrotas e mais dois empates, somando jogos pela Série D, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Após um início promissor, alcançando as semifinais do Campeonato Baiano, o Jacuipense começou mal na Série D e na Copa do Nordeste.

Eliminado na primeira fase do regional, o time tem apenas sete pontos na Série D, ocupando a quinta posição após seis jogos. Em seu último compromisso, venceu o CSE por 2 a 1.

Do outro lado, embora venha oscilando nos últimos jogos, o Palmeiras vem de uma invencibilidade de 15 jogos. São dez vitórias e cinco empates. Além disso, o Alviverde lidera o Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, quatro a mais que o vice-líder Flamengo, seu grupo na Libertadores, com oito pontos.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um empate por 1 a 1 com o Remo pelo Brasileirão.

Estatísticas

Palmeiras

Jogos: 32

Vitórias: 22

Empates: 7

Derrotas: 3

Gols marcados: 51

Gols sofridos: 24

Artilheiro: Flaco López, com 13 gols

Jacuipense

Jogos: 20

Vitórias: 4

Empates: 9

Derrotas: 7

Gols marcados: 18

Gols sofridos: 25

Artilheiro: Thiaguinho, com quatro gols marcados

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Prováveis escalações

🔴⚪ Jacuipense-BA

Marcelo; Hugo Moura, Weverton e Railon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente Reis; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho

Técnico: Rodrigo Ribeiro

Desfalques: JP Talisca (suspenso)

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel (Lomba); Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson (Arias); Flaco López e Sosa.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques : Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Andreas Pereira (trauma na região lombar) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita)

: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Andreas Pereira (trauma na região lombar) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) Dúvidas: Arthur (transição física), Allan (mialgia na panturrilha) e Paulinho (controle de carga)

Arbitragem de Jacuipense x Palmeiras

Árbitro : Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes : Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Próximos jogos

Jacuipense

Jogo: Atlético-BA x Jacuipense

Competição: Campeonato Brasileiro Série D (7ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), em Alagoinha (BA)

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

Ficha técnica

🔴⚪ Jacuipense-BA x Palmeiras 🟢⚪