Ivan Angulo é oficialmente integrado ao elenco profissional do Palmeiras

O colombiano Ivan Angulo é oficialmente jogador da equipe profissional do Palmeiras. O garoto de 20 anos se reapresentou junto com os demais atletas na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e está integrado ao grupo.

Nas atividades de reapresentação, o jovem vestiu a camisa 96 (o número, porém, não está definido) e passou a maior parte dos trabalhos ao lado do compatriota Borja, com quem tem amizade fora dos gramados.

Antes da pausa para a Copa América, Angulo integrava a equipe sub-20 do Palmeiras. O atleta, porém, recentemente atingiu a idade limite da categoria.

No início do ano, o jovem chegou a integrar alguns trabalhos do time principal de Luiz Felipe Scolari. Pouco depois, porém, retornou à categoria Sub-20, pela qual disputou a Copa do Brasil, tendo marcado três gols.

Antes da parada para a Copa América, Felipão havia declarado que pretendia usar Angulo em alguns treinos da equipe profissional assim que ele retornasse da disputa do Mundial da categoria.

O Alviverde descobriu o futebol de Angulo em novembro, quando Brasil e Colômbia disputaram um amistoso Sub-20 em Goiânia. Na ocasião, o atacante anotou um dos gols dos cafeteros no empate por 2 a 2.