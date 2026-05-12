Invicto no Estádio do Café, Palmeiras não perde em Londrina desde 1958

Palco do jogo contra o Jacuipense nesta quarta-feira, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, a cidade de Londrina traz boas lembranças para o Palmeiras. O Alviverde conta com um retrospecto expressivo na cidade, onde possui grande apoio da torcida. Em 19 partidas disputadas, foram 15 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

No Estádio do Café, palco do duelo desta quarta-feira, os números são ainda melhores. Em 11 jogos, o Palmeiras venceu 10 e empatou um. Ou seja, o Verdão segue invicto atuando no estádio do Londrina.

O Palmeiras não perde em solo londrinense desde 6 de abril de 1958, quando foi derrotado pelo Londrina por 5 a 4, em amistoso disputado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, antiga casa da equipe paranaense.

A última visita do Verdão à cidade também aconteceu pela Copa do Brasil. Em 2022, o Palmeiras enfrentou a Juazeirense pela volta da terceira fase da competição e venceu por 2 a 1. Assim como agora, a equipe adversária havia vendido o mando de campo. Danilo e Raphael Veiga marcaram os gols palmeirenses naquela ocasião.

Nos últimos 10 anos, esta será a quarta partida do Palmeiras no Estádio do Café. No período, o Alviverde venceu o América-MG em 2016, empatou com o Paraná em 2018 e derrotou a Juazeirense em 2022.

Veja o retrospecto completo do Palmeiras em Londrina:

07 de setembro de 1947 – Amistoso

Palmeiras 10 x 0 Operário de Londrina, no estádio Capitão Aquiles Pimpão

15 de novembro de 1950 – Amistoso

Palmeiras 7 x 3 Seleção de Londrina, no estádio Capitão Aquiles Pimpão

06 de abril de 1958 – Amistoso

Palmeiras 4 x 5 Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias

08 de maio de 1963 – Amistoso

Palmeiras 2 x 0 Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias

27 de março de 1965 – Amistoso

Palmeiras 3 x 3 Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias

17 de fevereiro de 1966 – Amistoso

Palmeiras 1 x 1 Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias

05 de dezembro de 1973 – Amistoso

Palmeiras 1 x 0 Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias

04 de dezembro de 1976 – Amistoso

Palmeiras 1 x 0 Londrina, no Estádio do Café

23 de maio de 1984 – Torneio Cinquentenário de Londrina (Torneio do Café)

Palmeiras 2 x 0 São Paulo, no Estádio do Café

26 de maio de 1984 – Torneio Cinquentenário de Londrina (Torneio do Café)

Palmeiras 1 x 0 Londrina, no Estádio do Café

16 de julho de 1991 – Amistoso

Palmeiras 1 x 0 Londrina, no Estádio do Café

05 de setembro de 1996 – Campeonato Brasileiro

Palmeiras 5 x 1 Fluminense, no Estádio do Café

08 de outubro de 2013 – Campeonato Brasileiro – Série B

Palmeiras 4 x 0 Figueirense, no Estádio do Café

11 de outubro de 2013 – Campeonato Brasileiro – Série B

Palmeiras 1 x 0 Guaratinguetá, no Estádio do Café

15 de julho de 2015 – Copa do Brasil

Palmeiras 1 x 0 ASA, no Estádio do Café

09 de outubro de 2016 – Campeonato Brasileiro

América-MG 0 x 2 Palmeiras, no Estádio do Café

18 de novembro de 2018 – Campeonato Brasileiro

Paraná 1 x 1 Palmeiras, no Estádio do Café

11 de maio de 2022 – Copa do Brasil

Juazeirense 1 x 2 Palmeiras, no Estádio do Café