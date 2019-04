Infantino brinca com Mundial do Palmeiras e espera “solução” com Bolsonaro

A eterna discussão entre torcedores do Palmeiras e seus rivais quanto a validade do Mundial de 1951 está novamente na pauta da entidade máxima do futebol. E ela pode terminar com uma solução tomada em conjunto pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, o dirigente da entidade chegou até a brincar com a situação e afirmou que o clube Alviverde pode findar a polêmica nesta temporada.

Em entrevista concedida à TV Globo, Infantino despistou sobre a validade do torneio vencido pelo Palmeiras em 1951, revelou a decisão da entidade de reconhecer as competições depois de 1960, mas levou em tom de brincadeira as discussões entre torcedores. Por fim, decidiu colocar a pauta em discussão com o Jair Bolsonaro, assumidamente torcedor do Verdão.

“Já decidimos dar o título de campeão mundial a todos que ganharam a Copa entre Europa e América do Sul desde 1960. E 1951 é um pouquinho mais para trás. Vamos falar com o presidente (Jair) Bolsonaro e vamos ver que solução teremos. Mas o Palmeiras pode ganhar o próximo Mundial de Clubes. Por que não?”, brincou Infantino.

Presente no Rio de Janeiro para participar da cerimônia de posse do novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, e para o Congresso Técnico da Conmebol, que definiu Colômbia e Argentina como sedes da Copa América de 2020, Gianni Infantino terá um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, marcado para a próxima quarta-feira, em Brasília.

Eleito presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, Bolsonaro participou efetivamente da festa do Palmeiras pelo título Brasileiro da última temporada. Antes de tomar posse, ele compareceu ao Allianz Parque na partida de entrega da taça e roubou a cena durante a festa com os demais atletas no gramado da casa alviverde.

