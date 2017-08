Imprensa espanhola crava Mina no Barça, mas Palmeiras nega

Que o Barcelona tem preferência de compra pelo zagueiro Mina não é novidade, o que mudou foi que a imprensa estrangeira cravou nesta sexta-feira que o defensor será contratado pelo clube catalão em breve. Segundo o jornal espanhol Sport, o Barça, não satisfeito com a atuação, teria jogado suas últimas cartas para ter o colombiano no Camp Nou, em janeiro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, porém, o Palmeiras negou que algo tenha mudado no acordo com o Barcelona, que previa, justamente, a preferência da aquisição dos direitos do jogador pelos espanhóis.

Jornal diz que Barcelona tem acordo para tirar Mina do Palmeiras

De acordo com a matéria, o Barcelona teria acertado a incorporação do defensor do Verdão e disposto a entrar com os 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 33 milhões) para ter o colombiano no início do ano que vem.

No momento, o Barça conta com Piqué e Umtiti como os dois titulares, mas não está satisfeito com o rendimento dos atletas, assim como Mascherano também tem deixado a desejar. Desta maneira, o Barça teria agido rapidamente para assegurar um promissor zagueiro em janeiro de 2018.