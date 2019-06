Ídolo do Palmeiras, Dudu revela que torcia para o Flamengo na Infância

Dudu é hoje o principal jogador do Palmeiras e um dos maiores ídolos do clube neste século. O camisa 7 palestrino, porém, revelou que, na infância, era torcedor do Flamengo por influência de sua família.

“Mais pela minha família, meus amigos lá em Goiânia. Eles torciam pelo Flamengo e eu gostava também. Mas hoje eu sou palmeirense, minha família toda torce pelo Palmeiras também e eu fico feliz de estar aqui”, contou o atleta ao Esporte Interativo.

Dudu, entretanto, afirmou diversas vezes que se sente torcedor do Palmeiras. Sua família, incluindo os dois filhos, são torcedores do clube e sua ambientação à cidade e à equipe pesaram em suas duas renovações para permanecer.