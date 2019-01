Hyoran projeta 2019 com “coisas ainda maiores” pelo Palmeiras

O primeiro ano no Palmeiras veio com apenas sete jogos, um gol marcado e uma assistência. O segundo já trouxe 34 compromissos com a camisa do Verdão, com oito tentos anotados e seis passes para gol. A melhora foi grande, mas o intuito de Hyoran agora é fazer de sua terceira temporada no clube a melhor de todas.

“Venho trabalhando muito e há muito tempo. Trabalhos específicos, de todos os tipos. Minha alimentação muito melhor, enfim. Tive um ano que fiz o que realmente precisa ser feito. Já vi evolução, consegui jogar muito mais, tive 14 participações diretas para os gols do time e isso foi bom. Só que sei que posso muito mais. Vou buscar coisas maiores. Quero ser titular. Vou trabalhar dobrado para que 2019 possa ser minha melhor fase pelo Palmeiras”, afirmou.

Em um elenco tão concorrido, Hyoran tenta se destacar já na pré-temporada. O meia-atacante espera que os frutos de sua dedicação sejam ainda maiores no ano em que segue com um grande elenco, fez contratações e quer ganhar mais títulos em 2019.

“A gente sabe dos objetivos que a direção tem e isso é bom. Também nos empolga. Queremos ser campeões de novo, de outros campeonatos. Eu vejo que a diretoria está se mexendo, contratando ótimos jogadores. Tudo isso serve de motivação. Sei que de novo vai ter concorrência boa. Como eu falei, estou me dedicando em tudo para que seja meu melhor ano com as cores do Palmeiras”, finalizou o atleta.