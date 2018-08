Hyoran pede “foco e humildade” antes de decisão contra o Cerro

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, com boa vantagem. No jogo de ida, no Paraguai, o Verdão contou com dois gols de Borja e venceu por 2 a 0. Na volta, no Allianz Parque, o time de Luiz Felipe Scolari pode até perder por um gol de diferença para chegar às quartas de final.

Titular na vitória diante do Cerro Porteño, o meia-atacante Hyoran exaltou o bom resultado fora de casa, mas pediu calma à equipe. “Fizemos um bom placar jogando fora de casa. Fomos melhores e vencemos. Mas estamos classificados? Estamos na próxima fase? Ainda não”, destacou o camisa 28. “não tem o que comemorar. É foco e humildade. É Libertadores e tem o Cerro do outro lado, uma equipe de tradição. Temos que jogar nosso jogo pensando em vencer”.

Hyoran, que vem recebendo tempo de jogo com Felipão, disse que a disputa por posição só tem a ajudar o Palmeiras. ” aqui no Palmeiras temos que nos manter em alto nível em todos os treinos e todos os jogos. A concorrência é gigante. Temos vários jogadores de qualidade, o que é muito bom. A disputa é boa”, avaliou o jogador. “Não posso baixar o ritmo. Tenho sempre que buscar mais e é isso que venho fazendo”.

Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o Palmeiras tenta confirmar a vaga nas quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira, no Allianz Parque. A partida decisiva contra o Cerro Porteño será às 21h45 (de Brasília).

