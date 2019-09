Hyoran celebra primeira chance com Mano e projeta duelo com o Inter

Além da goleada do Palmeiras sobre o CSA, Hyoran teve outro motivo para se comemorar na última quinta-feira. O jogador entrou no segundo tempo, recebeu a primeira chance com Mano Menezes e manteve o forte ritmo ofensivo da equipe, que, com o placar de 6 a 2, seguiu como segundo melhor ataque da Série A.

“Fiquei feliz por estar em campo. Venho me dedicando em todos os treinamentos e fazendo o meu melhor sempre. Foi um resultado importante, precisávamos vencer para não deixar o Flamengo abrir uma vantagem grande. Agora é manter o foco porque final de semana já temos outra difícil partida. Apesar do pouco tempo, o Mano vem nos ajudando bastante”, destacou o atleta de 26 anos, que soma 12 vitórias, 4 empates e só 1 derrota na temporada.

No domingo, às 16h (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Beira-Rio. Contra os gaúchos, Hyoran costuma levar a melhor, já que até então nunca perdeu, obtendo duas vitórias e dois empates em quatro jogos.

“Espero seguir ajudando a equipe. Fico feliz pelo retrospecto e que possa continuar sendo assim. O Inter é um time forte, ainda mais jogando em casa, mas também temos nossas qualidades e vamos em busca da vitória. Tenho certeza que será uma partida muito bem disputada. É jogo para ser decidido nos detalhes”, concluiu.

Com cinco vitórias consecutivas desde a chegada de Mano Menezes, o Palmeiras retomou o protagonismo na luta pelo título e ocupa a vice-liderança, com 45 pontos, três a menos que o Flamengo.