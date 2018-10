Hyoran celebra invencibilidade de 24 jogos no Palmeiras

Hyoran em campo tem sido sinônimo de sorte para o Palmeiras. Desde 30 de maio, quando o Cruzeiro levou a melhor pelo Brasileirão, o meia não perde uma partida pelo Verdão. De lá pra cá, ele fez 24 partidas (21 oficiais e mais três amistosos) sem ser derrotado.

“Eu vou falar que é algo até engraçado. Eu já sei dessa marca há um bom tempo e ela só aumenta. Claro que é totalmente inesperada, são 24 jogos seguidos sem perder. É muita coisa, chega a ser engraçado. Mas eu quero mais é que continue assim. Se jogar e o Palmeiras vencer está perfeito, é o quero e o que já falei muitas vezes: meu objetivo é ganhar títulos com esse clube que foi muito importante para mim”, afirmou.

Com Felipão no comando, o Alviverde perdeu apenas duas vezes, de novo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e Cerro Porteño, na Copa Libertadores. Nos dois duelos, porém, Hyoran não esteve em campo.

“Primeiro que não é uma invencibilidade só minha. É o Palmeiras, o grupo, a comissão, os profissionais que estão aqui e a torcida. É um conjunto. Claro que o time acabou perdendo quando eu não estava, mas é muito mais coincidência do que outra coisa. O time está numa sequência boa porque trabalha muito, se dedica muito. É um grupo que se dá muito bem e sabe que tem que se dedicar demais se quer alcançar os objetivos que traçamos”, continuou.

Depois de ser titular na vitória no clássico contra o São Paulo, Hyoran foi reserva diante do Grêmio, mas entrou no segundo tempo do triunfo que manteve o Palmeiras na liderança da Série A. Neste domingo, o duelo será contra o Ceará.

“Claro que nosso momento é bom. Mas de nada adianta se vacilarmos daqui para a frente. Não ganhamos absolutamente nada e todos aqui sabem disso. Vamos continuar trabalhando forte todos os dias. Agora temos o Ceará que mostrou recentemente que pode vencer os times de cima da tabela. É ter respeito e entrar como se fosse mais uma final”, finalizou o meia-atacante do Palmeiras.