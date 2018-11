Hulk posta foto em avião e agita palmeirenses nas redes sociais

Sonho antigo da diretoria do Palmeiras para reforçar o já renomado elenco, líder do Campeonato Brasileiro, Hulk chegou ao Brasil nesta quinta-feira apenas para passar férias. Depois da conquista do Campeonato Chinês com o Shangai SIPG, o atacante voltou à sua terra natal para aproveitar o período de folga, mas sua presença em solo brasileiro foi suficiente para animar os torcedores alviverdes nas redes sociais.

Em sua conta oficial do Instagram, Hulk publicou uma foto ao lado de seu avião particular, personalizado com o seu nome, e marcou a localização do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Apenas esses ingredientes foram suficientes para os torcedores, principalmente do Palmeiras, pedirem sua transferência para o clube e sua contratação por parte da diretoria.

Depois de sair do Brasil em 2015, quando deixou o Vitória para o futebol japonês, Hulk retornou aos holofotes atuando pelo Porto, onde permaneceu por quatro anos. Depois, foi contratado pelo Zenit, da Rússia, clube pelo qual foi convocado para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014. Sua transferência para o futebol chinês aconteceu em 2016.

No Shangai SIPG, seu clube atual, Hulk possui contrato até o meio de 2020 e conquistou seu primeiro título recentemente com um desempenho de destaque. Em 25 jogos, foram 13 gols e 12 assistências. Além do atacante paraibano, o time comandado pelo português Vitor Pereira ainda conta com os brasileiros Oscar e Elkeson.