Homem-gol do Godoy Cruz já foi carrasco do Verdão na Libertadores

Na última terça-feira, o Palmeiras enfrentou o Godoy Cruz pela Libertadores. A partida de ida das oitavas de final marcou o encontro das equipes com a pior e melhor campanha da fase de grupos. O jogo, no entanto, se desenhou diferente do esperado. Santiago García, atacante uruguaio de 28 anos, deixou sua marca duas vezes e obrigou a reação dos visitantes.

O drama entre o Verdão e o atacante é antigo. Revelado pelo Nacional-URU, García era o atacante titular na campanha de 2009. Aos 18 anos, ele foi responsável por marcar o gol que acabaria com o sonho dos palmeirenses de conquistar a América pela segunda vez em sua história.

A equipe de Luiz Felipe Scolari reencontra seu carrasco nesta terça-feira, às 21h30, no Alianz Parque. Depois de um primeiro tempo apático na Argentina, o alviverde conseguiu empatar a partida e conta com a vantagem dos gols marcados fora de casa para se classificar.

