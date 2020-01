Henry comparece ao treino do Palmeiras e ganha camisa do Verdão

O ex-jogador e técnico Thierry Henry visitou o treino do Palmeiras nesta sexta-feira e ganhou uma camisa do Verdão. Também na Flórida para preparação de seu clube, o Montreal Impact, o francês comandou uma atividade no mesmo complexo esportivo que o Alviverde e aproveitou a chance para encontrar o elenco brasileiro.

Henry se encontrou com Vanderlei Luxemburgo e conversou com o agora colega de profissão. Depois, o francês recebeu uma camisa do Verdão das mãos do jovem volante Gabriel Menino, fã do ex-jogador.

Com passagens marcantes por Arsenal e Barcelona, Henry foi carrasco da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O ex-atacante participou do grupo campeão do mundo pela França contra o Brasil em 1998, e marcou o gol que eliminou a Seleção Brasileira nas quartas de final do Mundial de 2006.

Com o técnico Thierry Henry, do Montreal. pic.twitter.com/7EJFj6QVel — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) January 17, 2020

Após encerrar a carreira no New York Red Bulls em 2014, o francês se preparou para seguir a carreira como técnico. Henry foi auxiliar da Bélgica na Copa do Mundo de 2018 e assumiu o Montreal Impact em novembro de 2019.

Últimos treinos nos EUA

O Palmeiras segue se preparando em Orlando e disputa, neste sábado, o último compromisso pela Copa Flórida, contra o New York City FC. Na próxima quarta-feira, o Verdão estreia no Campeonato Paulista, fora de casa, contra o Ituano.