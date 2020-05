Há 16 anos, Palmeiras atropelava o Corinthians com show de Love, Pedrinho e cia

O dia 2 de maio de 2004 marcou um dos Derbys mais icônicos das últimas décadas. Naquele dia, o Palmeiras atropelou um frágil Corinthians e goleou por 4 a 0, em partida realizada no Morumbi. O jogo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Como era de praxe na época, o clássico foi realizado no estádio do São Paulo, com mando do Corinthians. O Palmeiras foi dominante desde o início e abriu o placar aos 22 minutos, com um gol contra de Rincón, que testou em direção a sua própria meta após cruzamento da esquerda. Cinco minutos depois, Daniel Martins enfiou boa bola para Pedrinho, que driblou Fábio Costa e rolou para as redes.

Já no segundo tempo, Vagner Love apareceu pela primeira vez. O atacante deu belo passe para Muñoz, que invadiu a área e deslocou o goleiro Alvinegro. Com o Corinthians nocauteado em campo, o Verdão chegou ao quarto gol com uma participação invertida em relação ao terceiro tento: dessa vez, Muñoz cruzou na medida para Love, que completou dentro da pequena área para as redes.

Na clássico do segundo turno daquela temporada, realizado no Palestra Itália, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol marcado por Jô. Em 2004, o Palmeiras encerrou a disputa do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, com 79 pontos somados em 46 partidas.