Gustavo Scarpa vive expectativa de disputar sua primeira Libertadores

Gustavo Scarpa pode fazer sua estreia na Copa Libertadores da América. Ansioso com a oportunidade de disputar pela primeira vez na carreira o principal torneio do continente, o meia do Palmeiras comentou sobre as expectativas em relação ao confronto com o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira, na Colômbia.

“Sempre ressaltei a minha vontade em disputar a Libertadores. Acredito que seja o sonho de qualquer jogador sul-americano. Cheguei ao Palmeiras e terei a oportunidade de realizar mais esse objetivo profissional”, disse Scarpa.

Revelado pelo Fluminense, o meio-campista foi alçado ao time profissional, em que integrou durante três temporadas, porém, o clube das Laranjeiras não se classificou para a Libertadores durante o período em que esteve por lá. Apesar de sua inexperiência no torneio, Gustavo Scarpa se mostrou bastante confiante de que pode corresponder às expectativas de Roger Machado, caso seja acionado pelo treinador palmeirense.

“Estou muito motivado e confiante de que faremos um grande jogo. Se o treinador precisar de mim, estarei preparado para ajudar o Palmeiras a ir em busca da vitória. Importante manter os pés no chão e ir passo a passo. Nosso primeiro desafio será nesta quinta e precisamos entrar focados para conquistar um bom resultado”, completou Scarpa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Neste início de temporada, o meia alviverde vem ganhado espaço aos poucos com o técnico Roger Machado. No último sábado, no Derby, Scarpa substituiu Willian, mas não conseguiu fazer a diferença, tendo de se conformar com a derrota por 2 a 0 em Itaquera. Ao todo, ele disputou quatro jogos em 2018, todos válidos pelo Paulistão e saindo do banco de reservas.