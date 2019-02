Scarpa e Borja desfalcam treino do Palmeiras e serão reavaliados

O Palmeiras, adversário da Ferroviária no Campeonato Paulista, trabalhou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira. O meia Gustavo Scarpa e o centroavante Miguel Borja desfalcaram a atividade e serão reavaliados pelo departamento médico na quinta.

Escalados como titulares no triunfo sobre o Bragantino, alcançado na última segunda, Scarpa e Borja sofreram traumas durante a partida disputada no Estádio do Pacaembu. Com problemas físicos, ambos estão sob os cuidados do médico Gustavo Magliocca.

“O Scarpa sofreu uma entrada dura, gerou uma entorse no tornozelo e não conseguiu treinar na terça, nem hoje (quarta). Vamos reavaliá-lo na quinta para ver como vai evoluir. Assim como o Borja, que sofreu um trauma no joelho direito. Evoluindo ao longo da semana, eles vão trabalhar normalmente com os companheiros”, disse.

O atacante Ricardo Goulart, por sua vez, foi ao gramado da Academia de Futebol e trabalhou com bola. Nesta quarta-feira, o Palmeiras confirmou a inscrição do atleta no Campeonato Paulista e fechou a relação de jogadores habilitados a disputar o torneio estadual.

O confronto entre Palmeiras e Ferroviária está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Fonte Luminosa. Devidamente inscrito, Ricardo Goulart, novo camisa 11, pode ser aproveitado. Já Deyverson cumpre a segunda de suas seis partidas de suspensão.

Com 13 pontos ganhos, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari detém a liderança do Grupo B do torneio estadual. A Ferroviária, em boa campanha, contabiliza oito pontos, um a mais do que o Corinthians, e ocupa o primeiro lugar da chave C do torneio estadual.