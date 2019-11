Gustavo Gómez tem lesão confirmada e pode perder restante da temporada

O Palmeiras pode perder uma importante peça da defesa para o restante do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez teve uma lesão muscular na coxa esquerda confirmada e não foi a campo no treino desta segunda-feira.

O paraguaio se machucou aos 25 minutos do segundo tempo na partida desse domingo, na derrota para o Grêmio por 2 a 1, e teve que ser substituído pelo volante Ramires.

Não há informações oficiais sobre o prazo de recuperação do defensor, mas a expectativa é de que ele só volte a treinar com bola dentro de duas semanas, o que faria com que ele perdesse o final da temporada. Antônio Carlos e Edu Dracena são os candidatos para a vaga. Até agora, nenhum dos dois atuou sob o comando de Mano Menezes.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fluminense, fora de casa. A partida será válida pela 35ª rodada do Brasileirão, e o Verdão é o terceiro colocado na competição com 68 pontos, já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2020.