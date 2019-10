Gustavo Gómez promete luta do Palmeiras pelo título do Brasileiro

O Palmeiras aparece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas vê a disputa pelo título cada vez mais difícil pela distância de 10 pontos para o líder Flamengo. Ainda assim, o zagueiro Gustavo Gómez, em coletiva nesta terça-feira, afirmou que o Verdão lutará enquanto tiver chances matemáticas.

“Acho que o futebol brasileiro é muito competitivo e muito difícil. Temos que fazer a nossa parte, tratar de conseguir um resultado positivo amanhã, o que seria muito importante. Enquanto tivermos possibilidades matemáticas vamos tratar de brigar. Amanhã é um jogo importante e precisamos da vitória para seguir brigando”, declarou o zagueiro.

Sobre a distância para a liderança, Gustavo Gómez colocou a culpa nos empates.

“Acho que empatamos muitos jogos. O futebol brasileiro é muito competitivo, tem muitos times bons. Jogar fora é muito difícil. Mas olhando os pontos, acho que estamos igual ou até melhor do que no ano passado. Mas, como falei, tem muita competitividade no Brasil e isso também faz parte”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Mesmo a dez pontos do Flamengo e na vice-liderança, a campanha do Verdão neste ano é ainda melhor do que era em 2018, quando saiu campeão do torneio. Na 28ª rodada do ano passado, o Palmeiras tinha 56 pontos, um a menos em relação a este ano na mesma fase da competição.

Para tentar diminuir a distância e continuar sonhando com o título, o time de Mano Menezes volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando recebe o São Paulo no Allianz Parque.