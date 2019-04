Gustavo Gómez: “Palmeiras teve 15 dias para trabalhar e demonstrou isso”

O Palmeiras teve 15 dias livres para treinos e os trabalhos realizados na Academia de Futebol surtiram efeito. Nesta quinta-feira, o Verdão goleou o Melgar, fora de casa, em uma de suas melhores atuação na temporada até aqui.

“Estou muito contente pelo trabalho. Acho que nossa equipe fez um grande jogo. Tivemos 15 dias para trabalhar e melhorar e pudermos demonstrar isso em campo”, afirmou o zagueiro Gustavo Gómez ao Facebook Watch.

O triunfo em Arequipe garantiu ao Verdão a classificação às oitavas de final da Libertadores e a liderança no Grupo F da competição. Na última rodada da fase de grupos, o Alviverde encara o San Lorenzo, segundo colocado, no dia 8 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque e um empate bastará para o Palestra assegurar a primeira posição da chave.

“Alcançamos nosso primeiro objetivo, que era classificar hoje. Depois, em casa, vamos fazer de tudo para classificar em primeiro”, completou o paraguaio.

Antes da partida derradeira pela competição continental, o Palmeiras fará sua estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão encara o Fortaleza, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Desfalque nesta quinta-feira, Ricardo Goulart deverá ser a principal novidade do Maior Campeão do Brasil.