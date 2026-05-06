Gómez exalta identidade do Palmeiras, valoriza vitória e cobra melhora: "O sarrafo está muito alto"

Gustavo Gómez disse que a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, pela quarta rodada da Libertadores, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), foi "merecida". Apesar de exaltar o resultado, conquistado com gols de Flaco López e Sosa, e valorizar a identidade da equipe, o capitão admitiu que o time comandado por Abel Ferreira ainda pode evoluir.

"Internamente, sabemos que temos que melhorar algumas coisas, que temos que manter outras também. Por isso, somos líderes do Campeonato Brasileiro. Ganhamos o Paulista e agora estamos na liderança do nosso grupo na Libertadores. O sarrafo está muito alto nos últimos anos, então tem que pagar o preço. O futebol é muito dinâmico, você vive o dia a dia", avaliou em entrevista à Paramount+.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou ao 13° jogo de invencibilidade na temporada. Antes da vitória contra os peruanos, que colocou o Verdão na liderança do Grupo F da Libertadores, o Palmeiras havia empatado com Cerro Porteño e Santos, o que gerou críticas da torcida.

"Mas internamente sabemos, todos querem melhorar. Nosso torcedor também sabe disso. Nosso time tem uma identidade, que é acreditar até o fim. Acho que fizemos um jogo bom contra o Cerro Porteño, independentemente do resultado. Contra o Santos também fomos bem no segundo tempo. Hoje, fizemos um jogo muito bom. Conseguimos ser um pouco mais eficazes e conseguimos a vitória acho que merecida e estamos felizes por tudo isso", seguiu.

Por fim, o Palmeiras volta a focar no Brasileiro, torneio do qual também é líder, com 32 pontos

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

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