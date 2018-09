Gustavo Gómez destaca adaptação no Palmeiras e foca no Colo-Colo

Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras cercado por desconfiança de parte da torcida, mas em menos de dois meses, as ótimas atuações do zagueiro paraguaio já aventam a possibilidade de o paraguaio ganhar uma vaga entre os titulares de Luiz Felipe Scolari no Verdão.

“Por sorte, acho que estou me adaptando muito bem ao futebol brasileiro. Acho que também é graças à comissão técnica e a meus companheiros pela maneira que me receberam e me tratam. Estou contente pelo meu rendimento”, afirmou o defensor.

Gustavo Gómez já disputou seis jogos pelo Alviverde, todos na chamada “equipe B” de Felipão, que tem poupado seus titulares nas partidas do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Luan, ele vem sendo muito elogiado pelo treinador, mas não conseguiu ainda desbancar os titulares Edu Dracena e Antônio Carlos.

“Você trabalha para tratar de estar bem. Eu estou muito contente. O clube me deu todas as comodidades, os companheiros me receberam muito bem e isso ajuda muitíssimo”, completou o atleta, que deve ser opção no banco de reservas diante do Colo-Colo. “Na quinta temos uma final e vamos tomar da melhor maneira”.

Revelado pelo Libertad, em 2012, o zagueiro teve passagem de destaque pelo Lanús antes de se transferir para o Milan, por 8.5 milhões de euros, em agosto de 2016. Em sua primeira temporada, Gómez fez 19 partidas, mas no ano seguinte, perdeu espaço e entrou em campo apenas uma vez.

Convocado pelo ex-lateral direito Arce, Gustavo Gomez disputou como titular os últimos jogos do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A seleção não teve sucesso na busca por uma vaga no torneio recentemente disputado na Rússia.