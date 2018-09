Gustavo Gomez comemora primeiro gol pelo Palmeiras: “Muito feliz”

No segundo jogo contra o Cruzeiro na semana, o Palmeiras superou a equipe mineira por 3 a 1, no Pacaembu, neste domingo. O zagueiro Gustavo Gomez foi o responsável por marcar o terceiro gol da equipe de Felipão em cobrança de pênalti e comemorou ter balançado as redes adversárias pela primeira vez com a camisa do Verdão.

“A verdade que fiquei muito feliz por fazer o primeiro gol com essa camisa. Nos treinos sempre estamos treinando os pênaltis. Hoje eu fui o encarregado e, por sorte, consegui marcar”, declarou o paraguaio na saída de campo ao Premiere.

Com o resultado, a equipe alviverde chegou a 53 pontos e fica provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque o São Paulo tem um jogo a menos e, se vencer, volta para ao topo da tabela.

O próximo compromisso do Palmeiras será o Colo-Colo, pela Libertadores, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Já no Brasileirão, o Verdão encara o Tricolor no sábado, às 18 horas, no Morumbi.