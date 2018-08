Guerra volta e Palmeiras ‘reforça’ jogada que o classificou à semifinal

O venezuelano Guerra foi a principal novidade no treino do Palmeiras nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Sem contar com os atletas que jogaram mais de 45 minutos diante do Bahia, na quinta, o técnico Luiz Felipe Scolari promoveu um treino técnico com direito a reforço na jogada que garantiu o Verdão na semifinal da Copa do Brasil.

Alejandro Guerra passou por cirurgia nos ligamentos do pé esquerdo no final de maio. Recentemente, o venezuelano precisou ser submetido a novo procedimento para a retirada de pinos no local, e nesta sexta-feira, o meia treinou sem limitações com os companheiros pela primeira vez desde então.

Em atividade em campo reduzido, o camisa 18 mostrou boa movimentação e foi um dos destaques do trabalho, chamando o jogo e com direito a toques rápidos de letra atuando como coringa (a favor da equipe que tem a posse de bola). Antes do final do treino, o atleta ainda se dirigiu à caixa de areia para realizar exercícios específicos acompanhado de um dos fisioterapeutas do clube.

Enquanto o venezuelano ‘deixava’ os companheiros, Paulo Turra organizou exercícios reforçando aspectos positivos e corrigindo negativos da equipe no jogo diante do Bahia. Primeiro, o auxiliar técnico dividiu o grupo em posições e orientou para que os laterais tabelassem com os meio-campistas e cruzassem na área, onde os atacantes disputavam com a zaga para tentar balançar as redes. Foi assim que saiu o gol de Dudu, o único na noite de ontem.

Na sequência, os jogadores trabalharam finalizações cruzadas cara a cara com o goleiro. No Pacaembu, Borja, Moisés e Willian perderam chances claras de gol desta maneira. Por fim, alguns atletas, incluindo Fernando Prass, cobraram pênaltis. Vale lembrar que das últimas 15 penalidades anotadas para o Verdão, só sete foram convertidas.

Invicto e sem sofrer um gol sequer sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras volta a campo neste domingo, em duelo contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Barradão, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com