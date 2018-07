Guerra passa por cirurgia para retirar pinos: “Falta pouco”

Inativo desde o final de maio, o meia Alejandro Guerra passou por nova cirurgia na última terça-feira. Seguindo o cronograma da recuperação, o venezuelano retirou os pinos colocados em seu pé esquerdo e celebrou o procedimento bem-sucedido por meio de seu perfil no Instagram.

“Parece mentira, mas já falta pouco para voltar. De novo, com minhas amigas muletas. Já sem os pinos, hoje posso dizer que o mais difícil já passou. Desfruto até esses momentos, porque Deus sempre sabe o que faz e porque tenho ao meu redor gente que me ama. Isso faz mais fácil essa etapa da minha vida”, escreveu.

Na derrota por 3 a 2 contra o Sport, sofrida no dia 26 de maio, Guerra sentiu uma lesão nos ligamentos da articulação do pé esquerdo e passou pela primeira cirurgia. Com a retirada dos pinos realizada com sucesso, o venezuelano deve retomar as atividades no final de agosto.

Alejandro Guerra sofreu a lesão justamente no momento em que ameaçava Lucas Lima na disputa por um lugar entre os titulares do técnico Roger Machado. Nesta temporada, o venezuelano de 33 anos de idade acumula um gol em 18 partidas disputadas pelo Palmeiras.

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em mais uma partida sem Guerra, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Fluminense, no Estádio do Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, o time alviverde ocupa o sexto lugar do torneio.

