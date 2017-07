Guerra celebra um ano do título da Libertadores com o Nacional

Alejandro Guerra foi às redes sociais para comemorar o aniversário de um ano do dia mais feliz de sua carreira. Campeão da Copa Libertadores de 2016, com o Atlético Nacional, da Colômbia, o meia venezuelano postou uma foto com o troféu e mostrou esperança em erguê-lo novamente.

“Hoje se cumpre um ano da conquista deste maravilhoso troféu da Copa Libertadores de 2016. Aquele 27 de julho foi o dia mais feliz da minha carreira, espero voltar a ganhá-la, amém. Obrigado por tudo, Atlético Nacional e toda sua torcida”, escreveu.

Hoy se cumple UN AÑO de haber ganado este maravilloso trofeo #copalibertadores2016 #aquel27dejulio el día más feliz de mi carrera deportiva espero volver a ganarla amen. Gracias @nacionaloficial y a toda su gente por todo GRACIASS

Eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira após o empate contra o Cruzeiro em 1 a 1, no Mineirão, o Palmeiras agora tem pela frente apenas o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Em quinto lugar na disputa por pontos corridos e a 14 pontos do líder Corinthians, o time do técnico Cuca deverá apostar todas as suas fichas na competição continental.

Antes de enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no próximo dia 9 de agosto, em casa, o Palmeiras disputará três partidas no Brasileirão. Avaí, em casa, Botafogo, fora, e Atlético-PR, novamente em casa, serão os rivais do Verdão antes da partida decisiva diante dos equatorianos, que venceram o jogo de ida por 1 a 0 e por isso detêm a vantagem para avançar às quartas da final da Libertadores.