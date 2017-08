Conselheiro que publicou dados de Melo pode enfrentar sindicância

Integrante do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras (COF), Gilto Antonio Avallone publicou em seu blog dados sobre o contrato de Felipe Melo, o que motivou um protesto formal dos representantes do atleta. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, um grupo de conselheiros deseja abrir uma sindicância contra Gilto no clube.

Fora dos planos do técnico Cuca, Felipe Melo tem futuro incerto e, por meio de seus advogados, vem negociando com o Palmeiras. Na última segunda-feira, durante reunião entre as partes, os representantes do atleta notificaram o clube sobre a publicação de Gilto Avallone, conforme noticiou o Globoesporte.com.

Em seu blog, o integrante do COF palmeirense replicou dados sobre a remuneração prevista no contrato de Felipe Melo, já divulgados anteriormente pela imprensa. Insatisfeitos, uma vez que as informações seriam confidenciais, os advogados do meio-campista desejam que a postagem seja apagada.

Por meio de um documento endereçado a Seraphim del Grande, presidente do Conselho Deliberativo, um grupo integrado por conselheiros de diferentes correntes políticas pede a abertura de sindicância contra Gilto Avallone pela publicação dos dados contratuais de Felipe Melo.

“Com efeito, a abertura de sindicância permitirá que sejam apresentadas todas as alegações e informações consideradas pertinentes ao esclarecimento dos fatos”, diz o documento. Atualmente, o grupo de conselheiros busca apoio e colhe assinaturas na tentativa de atingir seu objetivo.

Em contato com a reportagem, Gilto Avallone se disse pronto para responder a uma eventual sindicância. “Não tem problema, não. Manda abrir. Vamos lá! Agora, que cada um arque depois com as consequências. Se houver sindicância e eu for absolvido, quem requereu que arque com as consequências”, afirmou o conselheiro, próximo do influente ex-presidente Mustafá Contursi.

Antes de notificar o Palmeiras sobre a postagem de Gilto Avallone, os advogados de Felipe Melo já haviam feito o mesmo por considerar que o volante não vem recebendo as mesmas condições de trabalho que os outros jogadores, o que configuraria assédio moral. Ainda assim, uma rescisão amigável não foi descartada pelas partes.