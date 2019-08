Graças a efeito suspensivo, F. Melo voltará a enfrentar time do coração

Felipe Melo deverá estar de volta ao time do Palmeiras no próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Peça-chave da equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o volante terá a oportunidade de enfrentar novamente seu time do coração graças ao efeito suspensivo concedido pelo STJD.

O camisa 30 do Palmeiras foi enquadrado no artigo 254-A do Código Disciplinar da CBF e corria o risco de pegar até 12 jogos de suspensão por conta da cotovelada em cima de Lucca na partida contra o Bahia, no último dia 11 de agosto. Entretanto, o departamento jurídico do Verdão conseguiu reduzir o gancho para a pena mínima, de quatro jogos.

Desta maneira, Felipe Melo estaria livre para voltar à equipe após quatro jogos, mas a importância do confronto direto pela liderança do Brasileirão com o Flamengo fez com que o Verdão entrasse com o pedido de efeito suspensivo para seu jogador, o que foi atendido pelo STJD. Assim, ele seguirá atuando até a realização de um novo julgamento.

A primeira vez que Felipe Melo enfrentou o Flamengo aconteceu no ano passado. Na ocasião, o Palmeiras acabou ficando no empata em 1 a 1 diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, e o volante revelou à imprensa após a partida que uma de suas maiores conquistas de sua carreira foi evitar o rebaixamento do Mengão em 2001.

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos e um jogo a menos que os rivais, o Palmeiras aposta em um triunfo sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, para a poeira começar a baixar passada a amarga eliminação na Libertadores. A pressão da torcida é gigante, e o elenco alviverde está por um fio de entrar em uma crise como há muito não se via pelos lados do Palestra Itália.

