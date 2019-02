Goulart sai insatisfeito com empate: “Não foi muito bom, não”

Ricardo Goulart fez seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras neste sábado, no clássico contra o Santos, pela oitava rodada do Paulistão. Acionado no decorrer do duelo, o meia-atacante não saiu satisfeito após o empate sem gols no Allianz Parque.

“Estou me sentindo bem. Hoje o professor optou pela minha escolha, consegui ajudar. Hoje o jogo não foi como esperávamos, queríamos a vitória. O empate dentro de casa não foi muito bom, não”, disse Ricardo Goulart ao Premiere.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Precisando de soluções diante do consistente sistema defensivo do Santos, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu sacar Raphael Veiga e colocar Ricardo Goulart aos 24 minutos do segundo tempo.

Ainda se condicionando fisicamente, o meia não teve participação significativa em nenhuma grande oportunidade do Palmeiras no jogo, contudo, se movimentou bastante durante o período que esteve em campo, tentando oferecer alternativas aos seus companheiros.

Apesar do empate, o Palmeiras se manteve na liderança isolada do Grupo B do Paulistão, com 15 pontos. O Guarani é o novo segundo colocado, já que venceu o São Caetano de virada neste sábado, desbancando o Novorizontino na tabela por conta dos gols pró.

O Verdão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Ituano, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em mais um compromisso válido pelo Campeonato Paulista.