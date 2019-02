Goulart retorna aos treinos, Borja se recupera e Scarpa segue fora no Palmeiras

Ricardo Goulart foi a principal novidade do Palmeiras no treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol. Baixa nos trabalhos de quinta, o meia-atacante voltou às atividades com o restante do elenco e não apresentou limitações no período em que a imprensa esteve presente no CT.

O camisa 11 ficou com a última vaga de inscritos para o Campeonato Paulista. Ele barrou inclusive Arthur Cabral, o que manteve Borja como única opção de centroavante do Verdão nos próximos seis jogos do Estadual.

O colombiano, aliás, também treinou normalmente nesta sexta-feira. Borja perdeu os primeiros treinos da semana por conta de uma pancada no joelho direito sofrida no duelo contra o Bragantino e que deixou o local inchado. Desde a última quinta, porém, ele trabalha normalmente.

A baixa nas atividades foi Gustavo Scarpa. No mesmo jogo contra o Bragantino, o meia sofreu uma tesoura por trás e acabou tendo uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele tentou treinar ontem, mas precisou deixar o gramado e, nesta sexta, sequer apareceu no campo.

O quadro médico indica que ele poderá ficar até três semanas afastado dos gramados. Sua ausência nos próximos 20 dias, porém, não é certa e depende da evolução do atleta.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, para encarar a Ferroviária em Araraquara, às 17h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Além do contundido Scarpa, Deyverson, punido pelo TJD, será desfalque certo.