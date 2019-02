Goulart celebra atuação de gala em estreia como titular do Palmeiras

Principal contratação do Palmeiras na temporada, o atacante Ricardo Goulart disputou sua primeira partida como titular na noite desta quarta-feira. Destaque do triunfo por 3 a 2 sobre o Ituano, alcançado no Allianz Parque, o jogador tratou de celebrar a atuação de gala pelo Campeonato Paulista.

Ao aproveitar rebote de finalização de Borja após cobrança de escanteio, Goulart colocou o Palmeiras em vantagem. Ainda no primeiro tempo, ele completou de cabeça cruzamento de Mayke e, já etapa complementar, tocou de peito para Borja marcar o terceiro.

“Feliz pelo desempenho. Acho que falta um pouco de dinâmica, mas deu para mostrar com dois gols e ajudar na vitória”, disse Goulart à TV Globo. “Quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar aos gramados. Foram dois meses muito difíceis, mas consegui voltar por cima”, disse o atleta, que passou por artroscopia no joelho.

Com Borja como titular, ele começou a partida posicionado atrás do centroavante, como prefere. Logo depois de ver o colombiano enfim marcar, Felipão resolveu sacá-lo para reforçar o meio de campo com a entrada de Thiago Santos e deslocou Goulart para o comando de ataque.

“Fico feliz pelos torcedores me elegerem nessa noite (o melhor jogador em campo), mas tem muita coisa nessa temporada”, afirmou o versátil atacante. “Tive a oportunidade de finalizar, mas achei melhor achar meu companheiro e ele foi muito feliz na finalização”, acrescentou, sobre a assistência para Borja.

Com 18 pontos ganhos, o Palmeiras permanece confortavelmente instalado na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, o time defendido por Ricardo Goulart estreia na Copa Libertadores diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.