Gómez lamenta empate com Cruzeiro e falta de eficácia do Palmeiras

Na noite deste sábado, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena Barueri, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o terceiro jogo sem vitória do Verdão na competição e o capitão Gustavo Gómez lamentou o resultado, além das chances desperdiçadas pelo Alviverde no duelo.

"Criamos bastante chance para fazer o gol e obviamente temos que melhorar a eficácia. Internamente, vamos trabalhar isso e, sabemos que com esses detalhes, nosso time vai conseguir a vitória", disse o paraguaio, em entrevista à SporTV.

Apesar de sair atrás do placar, o Palmeiras dominou as ações na Arena Barueri, mas esbarrou em uma grande atuação de Otávio, goleiro do Cruzeiro. Além disso, a falta de pontaria afetou o desempenho alviverde na noite deste sábado. Das 16 finalizações da equipe de Abel Ferreira, apenas três foram em direção ao gol mineiro.

"Tivemos muitas chances, mas não tivemos sorte para fazer o segundo gol. Mas no futebol é isso, acho que melhoramos muito", completou.

Virada de chave

O zagueiro paraguaio também afirmou que o importante é o presente do Palmeiras. Antes de pensar no duelo com o Flamengo, no próximo sábado, e que valerá a liderança do Campeonato Brasileiro, Gómez preferiu focar na partida do meio de semana, pela Copa Libertadores.

"Nós do Palmeiras vivemos o presente. Ninguém pensa no amanhã. Agora é descansar, já que temos um jogo em casa na Libertadores. Se conseguirmos a vitória, vamos conseguir a classificação", concluiu.

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Fase do Palmeiras

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio.

Na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos. Caso vença o próximo jogo, a equipe garante a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)