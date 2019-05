Gómez celebra convocação e estará disponível para o Palmeiras contra a Chape

Gustavo Gómez foi convocado oficialmente nesta quarta-feira e vai disputar a Copa América pelo Paraguai. O zagueiro, porém, irá desfalcar o Palmeiras apenas a partir da próxima segunda-feira.

Existia a possibilidade de o defensor se apresentar à seleção sul-americana já nesta sexta-feira, mas para defender o líder do Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, neste domingo, ele viverá este sonho a partir da próxima segunda.

“Um chamado deste é o sonho de todo jogador. Estou muito feliz em poder defender as cores do meu país em uma competição como a Copa América”, comemorou o zagueiro, que acumula 31 jogos e dois gols pela Albirroja.

Desta forma, Gómez será baixa apenas nas duas últimas rodadas do Brasileirão antes da Copa América, contra Athletico e Avaí. Nesta quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, ele estará à disposição, mas deve ser reserva.

A tendência, portanto, é que Antônio Carlos e Edu Dracena atuem coo titulares na partida mata-mata. Companheiro de Gómez, Luan se recupera de uma sobrecarga muscular no adutor da perna direita e deve estar à disposição no final de semana.