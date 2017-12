Goleiro brilha, e Palmeiras ganha Paulista Cup sobre rival nos penais

O Palmeiras conquistou a Paulista Cup na categoria sub-14 durante a manhã desta quarta-feira. Na Academia de Futebol, após empate sem gols contra o São Paulo no tempo normal, o goleiro Salles brilhou e o time alviverde ganhou nos pênaltis por 3 a 1.

Além de fazer grandes defesas durante a final, disputada em jogo único, o camisa 1 palmeirense defendeu duas cobranças na decisão por pênaltis contra o São Paulo. Pela equipe alviverde, Bahia, Ruan e João Pedro converteram seus tiros livres. Salles acabou premiado como melhor atleta do torneio.

O time sub-14 palmeirense, comandado pelo técnico Lucas Andrade, passou pela primeira fase com 10 vitórias, três empates e uma derrota, melhor campanha da competição. Na semifinal, eliminou o Desportivo Brasil com vitória por 4 a 1 em casa após perder o primeiro jogo por 1 a 0.

O Palmeiras disputou a Paulista Cup com a finalidade de proporcionar rodagem e preparar os jogadores que farão parte dos times sub-15 e sub-17 no ano que vem – o sub-16 foi vice-campeão. São Paulo, Santos, Corinthians também participaram do torneio sub-14.

Em uma temporada de sucesso na base, o Palmeiras pela primeira vez classificou cinco categorias para as finais do Campeonato Paulista, com títulos no sub-11, sub-15 e sub-20. No segmento sub-17, o time alviverde ainda ganhou a Copa do Brasil contra o rival Corinthians.