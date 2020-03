Golaço de Alex com chapéu em Rogério Ceni completa 18 anos

Há 18 anos, Alex entrou para a história do Palmeiras com um golaço sobre o São Paulo, no Morumbi. O meia aplicou um chapéu em um defensor do Tricolor e, na sequência, emendou um balão sobre o Rogério Ceni, apenas tendo o trabalho de empurrar para as redes em seguida.

Um gol tão lindo que deveria estar em exposição em uma galeria de arte. Há 18 anos, @Alex10 fez essa pintura em pleno Morumbi 🎨 #AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/uX7JvzoAdM — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) March 20, 2020

A partida era válida pela primeira fase do Torneio Rio-São Paulo de 2002 e terminou com uma vitória do Verdão de 4 a 2 sobre o rival. Em suas redes sociais, o Palmeiras celebrou o aniversário do tento: “Um gol tão lindo que deveria estar em exposição em uma galeria de arte. Há 18 anos, Alex fez essa pintura em pleno Morumbi”.

Alex também se manifestou no Instagram e relembrou o momento. O ex-jogador destacou o favoritismo que o São Paulo tinha na época e afirmou que foi uma “noite histórica” para sua carreira.

Depois dessa vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras permaneceu 16 anos sem derrotar o rival no Morumbi. O tabu caiu apenas no dia 6 de outubro de 2018, quando o Verdão venceu o Tricolor pelo placar de 2 a 0, com gols de Deyverson e Gustavo Gómez.