Giay celebra momento do Palmeiras e projeta duelo com o Remo: "Vai ser complicado"

O Palmeiras volta a campo neste domingo, em confronto com o Remo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Giay, titular na vitória sobre o Sporting Cristal, celebrou a boa fase do time e afirmou que o duelo com o Leão Azul "vai ser complicado".

"Todo mundo está muito feliz aqui no Palmeiras, todo mundo sabe a hora de brincar e os resultados ajudam para isso, para que as coisas fiquem tranquilas. Acho que quando todo mundo fica fazendo força para o mesmo lado os resultados aparecem. Isso é muito importante. Eu tenho uma boa relação com todo mundo, com os gringos, com os brasileiros, todo mundo", disse o jogador.

Sexta-feira de trabalhos simultâneos de construção de jogadas, saída de bola e marcação em campo reduzido visando o próximo desafio pelo @brasileirao ⚽ ➤ https://t.co/NrzLvb06uz pic.twitter.com/IqXg58ccdB — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 8, 2026



Depois de empatar com o Santos por 1 a 1, no antigo Allianz Parque, o Verdão volta a campo pelo Brasileirão diante do Remo. Líder isolado, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira busca aumentar a distância para o Flamengo, segundo colocado, que hoje é de seis pontos.

“Vai ser um jogo complicado, como são todos os jogos aqui no Brasileiro. O Remo é um time que subiu para a Série A agora, mas está fazendo as coisas bem, vem de uma vitória em um jogo muito difícil contra o Botafogo. Acho que vai ser um jogo complicado no estádio deles, mas acho que vai ser um bom ambiente para jogar”, afirmou Giay.

“A gente está trabalhando para enfrentar cada jogo e cada competição. Sabemos a responsabilidade que a gente tem de defender essa camisa, então estamos preparados para todos os jogos. Todos os jogadores estão tendo minutagem, todos estão jogando e todo mundo está preparado para quando a oportunidade chegar. Estamos preparados, estamos fortes como time e como elenco e isso nos leva a conseguir bons resultados”, finalizou.