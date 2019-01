Geromel sobre o Palmeiras: “Agradeço o carinho, mas estou feliz no Grêmio e não vou sair”

A torcida do Palmeiras sonha com a contratação de um zagueiro de renome, e se preocupa ainda mais com o risco de perder o paraguaio Gustavo Gómez, mas independentemente de reforço ou eventual reposição, este atleta não será Pedro Geromel.

Convidado para atuar no time Amigos do Zé, que enfrentou o Palmeiras de Todos os Tempos na manhã deste domingo, no Allianz Parque, em partida de despedida de Zé Roberto, o zagueiro do Grêmio deixou claro que pretender seguir no Sul indefinidamente.

“Fico muito feliz pelo carinho dos palmeirenses. Todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido, fico muito feliz com isso, mas estou muito bem no Grêmio, muito feliz lá e vou ficar lá”, afirmou o defensor.

Geromel recebeu pedidos para assinar com o Verdão neste domingo. Ao anunciar a subida dos atletas pelo túnel, o anfitrião da partida, Mauro Beting, disse: “Está subindo o túnel, Pedro Geromel. Podia subir sempre”. Os palmeirenses imediatamente se manifestaram nas redes sociais pedindo a contratação do atleta de 33 anos

Geromel, que atuou em Portugal, Espanha e Alemanha, passou pelas divisões de base e pelo time B do próprio Palmeiras antes de seguir para o futebol europeu. Relatos de amigos de infância, inclusive, apontam que o zagueiro torcida para o Verdão na infância.

“Joguei aqui na base, tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, mas estou muito feliz no Grêmio e vou continuar lá”, completou.