Garoto dá drible de Zidane, caneta em Diogo e irrita Borja em treino do Palmeiras

Os titulares do Palmeiras treinaram na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, mas quem roubou a cena foi um garoto. Nos trabalhos de reapresentação após triunfo sobre o Vitória, Lucas Minele chamou a atenção da imprensa e chegou a irritar alguns dos profissionais que não jogaram mais de 45 minutos diante do Leão.

Lateral-direito, Minele foi novidade nas atividades junto com Hélio, Matheus e Gabriel Barbosa, e os já frequentes Papagaio e Gabriel Furtado, todos do sub-20 do Verdão. Após o aquecimento, foi o primeiro, no entanto, quem se destacou.

Primeiro, Lucas Minele aplicou um drible à lá Zidane sobre Artur, girando sobre a bola. Depois, mostrou recurso ao clarear a jogada com um toque de letra e, por fim, deixou os jornalistas que acompanhavam o treino boquiabertos com uma caneta em Diogo Barbosa.

As jogadas irritaram alguns dos atletas mais experientes. Na sequência do lance com Diogo, Borja tomou as dores e chegou duro no garoto, acertando, inclusive, o rosto do camisa 73. Minele, porém, não mostrou reação, levantou os braços para dizer que não fez nada e seguiu no jogo. Em seguida, o colombiano deu nova entrada no garoto, que seguiu sem reagir. Felipe Melo também conversou com o garoto pouco depois, mostrando insatisfação com os lances de efeito.

Diogo Barbosa levou a caneta e Borja chegou duro em Lucas Minele. Ambos conversaram em particular com a comissão técnica após a atividade #GazetaVerdao pic.twitter.com/OmlCk80H7y — Bruno Calió (@b_calio) 20 de agosto de 2018

Na sequência do treino de nove contra nove em campo reduzido, Minele ficou de fora e deu lugar a Matheus Barbosa, no que pareceu até uma forma de preservá-lo. Depois, o lateral voltou ao campo para exercícios de cruzamentos a partir da linha de fundo, e mais uma vez, recebeu elogios e impressionou pela qualidade. Durante o trabalho, ele ouviu novas instruções de Felipe Melo, desta vez em tom mais ameno, para orientar o jovem.

Lateral Lucas Minele também vai muito bem nos cruzamentos. Recebeu elogios de Carlos Pracidelli neste aqui #GazetaVerdao pic.twitter.com/adu7Uxviqm — Bruno Calió (@b_calio) 20 de agosto de 2018

Felipe Melo agora orientou Minele: “Garoto, toca na perna direita, porque a gente ganha tempo. Se vier na outra, preciso ajeitar primeiro antes de virar o jogo”.

Lateral fez sinal de positivo com a cabeça #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 20 de agosto de 2018

Minele passou 11 anos nas categorias de base do Corinthians e chegou ao Palmeiras em julho deste ano com contrato de três meses e possibilidade de renovação por um ano. No início da temporada, o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ficou afastado por 6 semanas da equipe rival. Depois de sua volta, não conseguiu reconquistar o espaço e pediu a liberação do clube.

O lateral tem passagens pelas seleções Sub-17 e Sub-20 do Brasil. Foram quatro convocações ao todo, umas delas para o tradicional torneio de Toulon.