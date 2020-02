Galiotte fala sobre Muñoz e nega proposta do São Paulo por Diogo Barbosa

Na chegada ao estádio do Pacaembu para a disputa do clássico contra o Santos, neste sábado, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, concedeu entrevista à imprensa. Falou sobre o interesse do clube no lateral-direito Daniel Munõz, do Atlético Nacional, e sobre a possível ida de Diogo Barbosa ao rival São Paulo.

Quanto à contratação, o presidente citou a postura do Palmeiras no mercado e confirmou a vontade de ter o atleta colombiano: “Falamos no início do ano que o Palmeiras iria usar a base e está usando. Falamos que alguns jogadores iriam sair e saíram e que faríamos algumas contratações pontuais, e estamos fazendo. O Muñoz é um atleta que nos interessa, já fizemos contato, mas não é uma contratação simples. Mas é um atleta que realmente nos interessa”.

Quanto ao interesse do São Paulo na contratação de Diogo Barbosa, Galiotte diz não ter recebido nenhuma proposta. Considerado hoje terceira opção para a lateral esquerda do Palmeiras, Diogo Barbosa poderia ser negociado: “Propostas que chegam a gente trata. Essa, especificamente, não surgiu”.

Principal contratação do Palmeiras, Rony começa o clássico no banco de reservas, mas deve estrear pelo Verdão no jogo válido pelo Campeonato Paulista.