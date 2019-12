Galiotte despista sobre interesse do Palmeiras em Sampaoli

Com a saída de Mano Menezes e a iminente reformulação para a próxima temporada, o Palmeiras está atrás de um novo treinador. Sem definir a permanência no Santos para 2020, o técnico Jorge Sampaoli é um dos nomes especulados para assumir a equipe alviverde.

Em entrevista coletiva realizada neste domingo, porém, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, optou por despistar sobre o possível interesse do clube paulista em tirar o argentino do Peixe.

“Não vamos falar de nomes neste momento. O projeto vem sendo avaliado. Não atingimos os objetivos do ano. A gente tem que tomar as decisões, mas não falamos em nomes até o momento. A partir de amanhã vamos tomar algumas decisões importantes e pensar em 2020”, disse, sem adentrar muito no assunto.

Palmeiras e Santos brigam pela segunda posição do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Flamengo e a vitória do Santos sobre a Chapecoense, o Verdão viu o Peixe abrir três pontos de vantagem na vice-liderança (71 a 68).

O Verdão treinará nesta segunda-feira sob o comando do auxiliar Andrey Lopes, mas sua presença no banco de reservas para a partida contra o Goiás, nesta quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, ainda não está definida.