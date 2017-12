Galiotte descarta Pablo e cita “situação complexa” por Scarpa

Após uma temporada decepcionante, o Palmeiras trabalha na formação do elenco para 2018. Em contato com o Fluminense para tentar viabilizar a chegada do meia Gustavo Scarpa, o presidente Maurício Galiotte descartou qualquer possibilidade de contratar o zagueiro Pablo, ex-jogador do Corinthians.

“O Scarpa é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Todas as equipes grandes gostariam de contar com ele, mas, devido ao futebol do atleta e ao que ele representa para o Fluminense, não é uma situação simples atender todas as partes envolvidas”, disse Galiotte à Fox Sports.

O acordo desenhado por Palmeiras e Fluminense seria por empréstimo, com jogadores do clube alviverde escolhidos para defender o time carioca. O atacante Roger Guedes, pretendido pelos tricolores, recusou a negociação, o que travou as negociações por Scarpa.

“O Palmeiras tem interesse, sim”, reiterou Galiotte, sublinhando que o caso segue em aberto. “Estamos em contato com o Fluminense, mas é uma situação complexa e não temos até o momento absolutamente nada definido”, completou o mandatário.

Maurício Galiotte ainda negou a possibilidade de reforçar o elenco com Pablo, que deixou o Corinthians de forma polêmica após o Campeonato Brasileiro. De acordo com o dirigente palestrino, houve conversas com o representante do atleta, mas as negociações não prosperaram.

“O empresário do Pablo nos procurou e fez duas reuniões com o (diretor de futebol) Alexandre Mattos, expondo quais eram as pretensões do jogador, mas não passou disso. O Pablo não vem para o Palmeiras, o assunto está encerrado”, afirmou o presidente.

Maurício Galiotte classificou como “especulação” a possibilidade de contratar o lateral direito Rafinha (Bayern de Munique) e o atacante Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande). No entanto, avisou que o grupo ainda pode receber caras novas para a próxima temporada.

“O Palmeiras hoje tem um elenco qualificado. Estamos buscando, sempre que possível, reforçar ainda mais, agora de maneira pontual. O elenco, em grande parte, vai ser mantido”, disse Galiotte, que já acertou com Lucas Lima (Santos), Diogo Barbosa (Cruzeiro), Emerson Santos (Botafogo) e Weverton (Atlético-PR).