Gabriel Veron é “garoto propaganda” dos novos uniformes do Palmeiras

Com destaque para Gabriel Veron, joia recém-promovida da Academia de Futebol, o Palmeiras lançou seus novos uniformes de treino e viagem para a temporada 2020. Os preços dos modelos variam entre R$ 179,90 e R$ 399,90.

Titular absoluto do Alviverde, o goleiro Weverton também fez parte da campanha da Puma.

Já nesta sexta-feira, a primeira parte da coleção estará disponível no site do Palmeiras e da fornecedora de material esportivo. Lojas revendedoras receberão os uniformes apenas no dia 20 de janeiro.

Roberto Trinas, diretor de Marketing do Verdão, comemorou o primeiro ano de parceria e avisou que os modelos serão utilizados já na Copa da Flórida.

“Após um primeiro ano bem-sucedido da parceria entre Palmeiras e PUMA, é com alegria que iniciamos a temporada com o lançamento da coleção 2020 na Florida Cup. Para ampliar o alcance da nossa marca, que já está presente nos Estados Unidos, faremos uma série de ativações voltadas ao público durante o torneio”, comentou.

O Palmeiras embarca para os Estados Unidos no dia 11. Pela Florida Cup, o Verdão enfrenta primeiro o Atlético Nacional-COL, no dia 15, e, na sequência, o New York City FC, no dia 18.