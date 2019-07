Gabriel Jesus visita antigos companheiros do Palmeiras

Gabriel Jesus vestiu a camisa do Palmeiras. Para o desalento dos torcedores palestrinos, porém, tratou-se apenas de uma visita do atleta nesta sexta-feira, para rever os antigos companheiros.

“Tenho que vir visitar, tenho muitos amigos que considero da minha família, então tenho que vir visitar. Segunda-feira já estou indo embora então acho que vale vir aqui visitar os amigos, mandar energia positiva, porque aqui foi onde tudo começou. Tenho muito carinho pelo Palmeiras, como eu sempre digo. Valeu, torcedor do Palmeiras, tenho o mesmo carinho que vocês têm por mim. Estamos juntos”, disse o camisa 33.

Esta foi a segunda vez que Gabriel Jesus esteve na Academia de Futebol este ano. Em meio à disputa da Copa América, o atacante formado no clube treinou no CT alviverde com a Seleção Brasileira.

No Palmeiras, o atacante jogou profissionalmente por dois anos e conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016. Na sequência, foi negociado com o Manchester City por cerca de R$ 115 milhões.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com