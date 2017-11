Gabriel Jesus homenageia Zé Roberto pelo seu último jogo no Palestra

Gabriel Jesus é considerado um dos principais jogadores do Campeonato Inglês e um dos mais promissores do mundo, no entanto, não esqueceu dos amigos que fez no período em que vestiu a camisa do Palmeiras. O atacante fez questão de homenagear Zé Roberto, que se despede do Palestra Itália como jogador profissional nesta segunda-feira, e exaltou a grande carreira do jogador que acumula passagens pelo Real Madrid, Bayern de Munique e Seleção Brasileira.

“Pra mim foi uma honra jogar ao seu lado! Um craque dentro e fora de campo, não é à toa que conquistou tudo o que tem hoje. Uma carreira brilhante, digna de muito respeito e admiração! Obrigado por todas as nossas conversas e todas aquelas resenhas no lanche! O futebol perde um craque incrível, porém, agradece por você representar tão bem a profissão. Eu já era seu fã, depois que te conheci passei a te admirar muito mais. Sou seu fã. Uhuuuuuuuuulllll”, escreveu Gabriel Jesus através de suas redes sociais.

Estreando no time profissional do Palmeiras em 2015, na partida contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, Gabriel Jesus teve Zé Roberto como um de seus principais tutores no mundo do futebol. Foi ao lado do veterano lateral-esquerdo que o jovem atacante despontou no cenário nacional e acabou corando sua primeira temporada na equipe principal com o título da Copa do Brasil. No ano seguinte, a dupla voltou a erguer um troféu, desta vez o Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira Zé Roberto realiza seu último jogo defendendo o Palmeiras no Palestra Itália. Aos 43 anos, o jogador encerra um ciclo de quase três anos no Verdão, clube pelo qual já chegou a categorizar como um dos mais especiais de sua carreira. Logo no início de sua trajetória no Verdão, ele ficou marcado pelo seu discurso no início da temporada em que proclama “O Palmeiras é grande”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com