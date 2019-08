Funcionário de emissora de TV causa polêmica e é repreendido pelo Palmeiras

Nem tudo foi festa no Allianz Parque, nesta quarta-feira. Antes de a bola rolar, um funcionário de uma das emissoras que transmitiam o jogo causou polêmica ao postar uma imagem do Allianz Parque com os dizeres: “hoje o trampo é aqui, arena dos sem mundial”.

Rapidamente, a mensagem se espalhou nas redes sociais e torcedores cobraram uma atitude do Palmeiras. Funcionários do clube, então, identificaram o usuário, que na realidade estava fora da Arena alviverde, em um local de retransmissão de sinal das partidas.

Ele foi intimado a escrever uma carta de retratação do caso para que maiores consequências não ocorressem.

Em campo, o Palmeiras venceu o San Lorenzo por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Scarpa no segundo tempo. O resultado garantiu o Verdão como melhor campanha geral da Copa Libertadores da América.