FPF rebate Galiotte, mas prevê fim de rompimento com Palmeiras

Rompido com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Palmeiras não enviou representantes ao sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2019, realizado na tarde desta terça-feira, como havia prometido o presidente Maurício Galiotte, que chamou o torneio de “pequeno”.

Em tom diplomático, o mandatário da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, saiu em defesa da competição sem deixar de elogiar o seu filiado rebelde.

“O Campeonato Paulista fala por si só. O Palmeiras é um time gigante, tem uma torcida gigante, um elenco gigante, um treinador vencedor. Temos um grande campeonato, com a participação de todos os clubes e ele fala por si só”, declarou Bastos.

“Nós tivemos também a ausência de outros presidentes de clubes. (O Maurício Galiotte) seria bem-vindo. Não veio, respeitamos. Vem quem quer”, disse, sucinto.

O rompimento foi fruto da polêmica final do Paulistão deste ano, em que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Na ocasião, o clube alviverde se viu vítima de uma interferência externa na arbitragem de Marcelo Aparecido, que anulou um suposto pênalti de Ralf em Dudu. Desde então, não houve diálogo entre as partes.

Ainda assim, Bastos não vê a ausência de Galiotte no evento como um entrave para as partes reatarem as relações. “Da minha parte, não. Cada um fala o que quer e ouve o que quer. Tem que ter a convicção que vai haver discordância, pontos contrários. Tudo tem hora de acabar e isso vai acabar”, assegurou.

Por fim, Reinaldo Carneiro Bastos afirmou que o restabelecimento da relação não está condicionado a uma eventual nova gestão no Palmeiras. O clube passará por eleições presidenciais em novembro, nas quais Galiotte buscará um novo mandato.

“Não é esse o problema. O Palmeiras é filiado à Federação Paulista de Futebol e tem o respeito da entidade, seja quem for o presidente”, concluiu.

* Especial para a Gazeta Esportiva