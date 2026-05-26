Fortaleza x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau (CE). O duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir?
- Streaming: TV Palmeiras (grátis).
Situação na tabela
- Fortaleza - 13 pontos em 13 jogos - 16º lugar
- Palmeiras - 31 pontos em 13 jogos - 2º lugar
Prováveis escalações
Fortaleza: César Rodrigues, Rafael Vaz, Magiezi, Matheus Rocha e João Neves; Thiaguinho, Peterson, Fabinho, Kauan Gabriel e Vinícius; Caio Wesley
Técnico: Fred
Palmeiras: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Pimenta e André Lucas; Coutinho, Felipe Teresa e Guilherme; Vinícius, Heittor e Fabiano
Técnico: Allan Barcelos
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Vitor De Lima Pereira (CE)
- Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Francisco Borges de Sousa Filho (CE)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp