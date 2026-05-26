Fortaleza x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Publicado 26/05/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau (CE). O duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • Streaming: TV Palmeiras (grátis).

Situação na tabela

  • Fortaleza - 13 pontos em 13 jogos - 16º lugar
  • Palmeiras - 31 pontos em 13 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Fortaleza: César Rodrigues, Rafael Vaz, Magiezi, Matheus Rocha e João Neves; Thiaguinho, Peterson, Fabinho, Kauan Gabriel e Vinícius; Caio Wesley
Técnico: Fred

Palmeiras: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Pimenta e André Lucas; Coutinho, Felipe Teresa e Guilherme; Vinícius, Heittor e Fabiano
Técnico: Allan Barcelos

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Vitor De Lima Pereira (CE)
  • Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Francisco Borges de Sousa Filho (CE)

