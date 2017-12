Focado no Grêmio, zagueiro Geromel nega sondagem do Palmeiras

Bancado pela Crefisa/FAM, o Palmeiras trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada, em processo capitaneado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos. Questionado sobre uma eventual oferta para trocar o Grêmio pelo time alviverde em 2018, o zagueiro Pedro Geromel negou.

“Tenho mais dois anos de contrato com o Grêmio”, afirmou o defensor, um dos destaques do recente título da Copa Libertadores. “Estou focado na equipe, no Mundial. Não tenho a mínima vontade de sair. Para mim, não chegou nada, nenhuma proposta”, afirmou Geromel.

Para a defesa, o Palmeiras já acertou com Emerson Santos (Botafogo). Juninho e Luan, contratados nesta temporada, ainda não convenceram. Antônio Carlos, com vínculo por vencer, deve deixar o clube, enquanto Yerry Mina é esperado pelo Barcelona após a Copa do Mundo. O veterano Edu Dracena completa as opções para a zaga.

Um dos atletas premiados com a Bola de Prata na última segunda-feira, Pedro Geromel se recupera de lesão para poder participar do Mundial de Clubes pelo Grêmio. “Estamos vacinados, já vimos times perdendo nas semifinais. Vamos chegar preparados”, afirmou, com o sonho de disputar a Copa do Mundo 2018 pela Seleção.

“Muito ansioso, passa muito rápido. O Tite foi o treinador que me convocou nas duas vezes em que fui à Seleção, sempre deixou claro que temos de trabalhar bem no clube para termos oportunidades. Então, tenho feito o melhor para ficar à disposição”, afirmou Geromel.

Enquanto o Grêmio e Geromel ainda têm o Mundial, o Palmeiras foca na montagem do elenco para a próxima temporada. Além de Emerson Santos, o clube alviverde já contratou o meia Lucas Lima (Santos), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o técnico Roger Machado.