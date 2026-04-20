Fluminense x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Nesta terça-feira, Fluminense e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola para o duelo às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil (aberta).

Próxima parada: Rio de Janeiro! ✈️ pic.twitter.com/DzOYE2NaX4 — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 20, 2026

Como chegam as equipes?

Na vice-liderança do torneio nacional, as Palestrinas têm 13 pontos conquistados em seis partidas. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Flamengo, na Arena Crefisa Barueri. Até aqui, a campanha conta com quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de 16 gols marcados e sete sofridos.

O Fluminense, por sua vez, ocupa a 7ª posição na tabela, com 11 pontos. Na rodada mais recente, o time venceu o Juventude por 1 a 0, em partida disputada no Luso-Brasileiro.

Arbitragem

Árbitro : Charly Wendy Straub Deretti

: Charly Wendy Straub Deretti Assistentes: Beatriz Geraldini de Sousa e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia

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