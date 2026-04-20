Fluminense x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Nesta terça-feira, Fluminense e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola para o duelo às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil (aberta).
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— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 20, 2026
Como chegam as equipes?
Na vice-liderança do torneio nacional, as Palestrinas têm 13 pontos conquistados em seis partidas. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Flamengo, na Arena Crefisa Barueri. Até aqui, a campanha conta com quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de 16 gols marcados e sete sofridos.
O Fluminense, por sua vez, ocupa a 7ª posição na tabela, com 11 pontos. Na rodada mais recente, o time venceu o Juventude por 1 a 0, em partida disputada no Luso-Brasileiro.
Arbitragem
- Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti
- Assistentes: Beatriz Geraldini de Sousa e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia
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